"كابوس على أرض الواقع".. دمية طفل ضخم تثير الهلع

نيوز – دولي

أثارت دمية ضخمة على شكل طفل مخيف الهلع والغضب في بريطانية، حيث وصفها السكان بأنها "كابوس على أرض الواقع" ولا تناسب .

ووصلت الدمية "ليلي" البالغ طولها 8.5 مترا إلى وسط روتشديل، كجزء من مشروع لتشجيع على التحدث عن تغير المناخ.

ورحب المدينة بالدمية من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مشيرا إلى أنها "ستكون ضيفا خاصا خلال مهرجان الفنون البيئية وايلد واندرز"، الذي سيقام من تنظيم المجلس في الهواء الطلق خلال المقبل.

ودعا المجلس في منشوره تلاميذ المدارس المحلية للحضور ومقابلتها هذا الأسبوع، من أجل "معرفة رأيهم في مستقبل بيئتنا".

في غضون ذلك، كان السكان المحليون أقل حماسا بشكل ملحوظ تجاه الحدث، حيث عبّر أغلبهم عن امتعاضهم من لجوء المجلس لهذه الدمية المخيفة، من أجل توعية بقضية عالمية مهمة، فيما اعتبره آخرون هدر للمال العام.

ودافع المجلس عن الدمية مشيرا إلى أنه تم تمويل تكلفة بنائها من قبل الفنون في إنجلترا والمؤسسة الخيرية المحلية "غارفيلد ويستون".

وأردف: "قامت مجموعات مدرسية بزيارة البلدة للتحدث مع الطفل عن أفكاره حول تغير المناخ، وخططه لرعاية الطبيعة والحيوانات".