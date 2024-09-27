قصف إسرائيلي يقتل 5 جنود سوريين

وذكر عسكري: "شنّ الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية" ما أسفر عن "مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح".والخميس، أعلن الإسرائيلي قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن ذلك لمنع وصول الأسلحة إلى حزب .وذكر الإسرائيلي في بيان أنه هاجم "بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى حزب في لبنان".