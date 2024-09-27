وسائل اعلام: حركة نزوح كبيرة للسكان من الضاحية الجنوبية بعد القصف الإسرائيلي

وقال مراسل سبوتنيك الروسية، ان "هناك نزوح كبيرة للسكان من الضاحية في بعد القصف الإسرائيلي العنيف على المنطقة".وشنت المقاتلات الإسرائيلية مساء غارات غير مسبوقة على الضاحية للعاصمة .