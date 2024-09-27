الخارجية الإيرانية: هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية

وقال كنعاني، ان "هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية".وأضاف: "استمرار جرائم الكيان الصهيوني يوضح أن دعوة وقف إطلاق الأمريكية هي لكسب الوقت".وشنت المقاتلات الإسرائيلية مساء غارات غير مسبوقة على الضاحية للعاصمة بيروت.