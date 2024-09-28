"نتنياهو سيهاجم بغداد".. قائد الحرس الثوري الإيراني السابق يوجه رسالة الى العراق

وأوضح رضائي، العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني حاليا، عبر منصة "إكس"، أن "عصابة نتنياهو الإجرامية والعنصرية لن تتوقف بالإدانة، وبعد سيهاجمون دمشق ومن ثم بغداد، وإذا أسكرهم طعم الدماء فربما يهاجمون إيران".وأضاف: "لذلك، ينبغي على حكومات سوريا والعراق وإيران اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن"، دون أن يوضح طبيعة القرار الذي يدعو إليه.وحذر رضائي "إذا لم يقف الأحرار في ويوقفونه (نتنياهو)، فسوف يشهد التاريخ واحدا من أكثر أوقاته مرارة".وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن هجوم على أهداف تابعة لحزب في محافظة البقاع شرق وعلى الحدود مع سوريا.في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل السبت أنها حددت عشرة صواريخ أطلقت على المناطق الشمالية قادمة من لبنان، وأنها اعترضت ودمرت بعضها.ولا يزال مصير العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مجهولاً بعد تقارير تحدثت الليلة الماضية عن إصابته أو استشهاده جراء غارة إسرائيلية على الحزب في الضاحية لبيروت.