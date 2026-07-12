عبد الحميد العواك أول رئيس لمجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد

ويحمل العواك، المولود في عام 1966، خلفية قانونية وأكاديمية، إذ حصل على إجازة في الحقوق من عام 1990، ودبلوم في ، إضافة إلى ماجستير في القانون الإداري ودكتوراه في .وشغل العواك عدداً من المناصب القانونية والأكاديمية، بينها مدير في مديرية والخابور، وقاضٍ برتبة مستشار في وزارة العدل السورية، كما عمل محاضراً في كلية الحقوق بجامعة وأستاذاً مساعداً في جامعة ماردين أرتقلو.كما شارك في لجنة إعداد مسودة الإعلان الدستوري، وعمل مستشاراً في وحدة دعم الاستقرار.