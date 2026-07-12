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عبد الحميد العواك أول رئيس لمجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد
دوليات
2026-07-12 | 10:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
160 شوهد
انتخب أعضاء
مجلس الشعب
السوري، اليوم الأحد،
عبد الحميد
العواك رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 206، ليصبح أول رئيس لبرلمان سوري بعد سقوط نظام الأسد.
ويحمل العواك، المولود في
الحسكة
عام 1966، خلفية قانونية وأكاديمية، إذ حصل على إجازة في الحقوق من
جامعة حلب
عام 1990، ودبلوم في
القانون العام
، إضافة إلى ماجستير في القانون الإداري ودكتوراه في
القانون الدستوري
.
وشغل العواك عدداً من المناصب القانونية والأكاديمية، بينها مدير
الشؤون القانونية
في مديرية
حوض دجلة
والخابور، وقاضٍ برتبة مستشار في وزارة العدل السورية، كما عمل محاضراً في كلية الحقوق بجامعة
الفرات
وأستاذاً مساعداً في جامعة ماردين أرتقلو.
كما شارك في لجنة إعداد مسودة الإعلان الدستوري، وعمل مستشاراً في وحدة دعم الاستقرار.
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