ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة الليلة الماضية

وقال في تصريح لشبكة إن بي سي ان " مفتوح أمام الملاحة التجارية".وأضاف "ضربنا بقوة شديدة الليلة الماضية".واكد في تصريح لسين إن "كان لدينا اتفاق مع الإيرانيين أمس وتنازلوا عن كل شيء ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة".