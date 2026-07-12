بحضور الشرع.. انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب السوري

وقال الشرع في كلمة خلال الجلسة إن " تكتب تاريخاً جديداً، والمجلس يمثل منبراً للحق والعدالة، ويقع على عاتقه الإسهام في بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون وثقافة الحوار".من جانبه، وصف رئيس لانتخابات الأحمد الجلسة بأنها "محطة تاريخية تؤذن بانطلاق أول مجلس شعب بعد إسقاط نظام الأسد، وفقاً للإعلان الدستوري لعام 2025".