إجلاء 300 شخص من باريس إثر تهديد بهجوم محتمل

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاحد، بإجلاء نحو 300 شخص من سارسيل شمالي ، عقب تهديد بوقوع هجوم محتمل.

وذكرت إذاعة Europe 1، نقلاً عن مصادر، أن عملية الإجلاء شملت رواد دار سينما ومطعم، بعد العثور على سيارة مركونة في محيط الموقعين بداخلها بندقية ومسدس.



وأضافت أن جهاز المخابرات الفرنسية تمكن من تحديد هوية السيارة المشبوهة، فيما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، دون تأكيد حتى الآن ما إذا كان سيتولى القضية.