الإمارات: إعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 4 أيام

وقال الرئاسة في دولة الإمارات انه "تقرر إعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 4 أيام لوفاة الأمير الشيخ .وأعلن القطري، اليوم الأحد، الحداد 4 أيام على وفاة الشيخ، .وقال في بيان إن "الصلاة على الأمير الشيخ حمد آل ثاني، ستكون اليوم بعد صلاة في جامع الإمام ".وأضاف، أن "جثمان الأمير في مقبرة لوسيل عقب الصلاة عليه"، مشيراً الى ان "الشيخ سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل الاثنين والثلاثاء والأربعاء".وأشار الى "إعلان الحداد العام في كافة أنحاء على فقد الشيخ حمد بن آل ثاني 4 أيام اعتباراً من اليوم".