سماع دوي انفجارات قرب بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي ايران

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن الانفجارات، فيما لم تعلن الجهات المعنية عن وقوع أضرار أو إصابات.وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، بوقوع هجوم استهدف مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمريكية داخل الأراضي ، بالقرب من الحدود العراقية.وتبادلت القوات الأمريكية والإيرانية اليوم الأحد هجمات مكثفة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت خلالها منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة اليوم الأحد، فيما أعلنت مجددا إغلاق الحيوي.وامتدت الضربات إلى ، وهي وسيط في محادثات وقف إطلاق النار ولم تتعرض لهجوم منذ أبريل نيسان الماضي، في حين قالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة من إيران للمرة الأولى منذ أوائل مايو أيار المنصرم.