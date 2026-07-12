أكسيوس: الجيش الأمريكي شن ضربات على مواقع للحرس الثوري قرب مضيق هرمز

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، قوله ان " شن قبل ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوري في موقعين بمحيط ".وفي السياق، أعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.من جهته، قال حاكم قشم إن 10 مقذوفات على الأقل أصابت الجزيرة، مشيراً إلى أن الأهداف كانت عسكرية، وأنه لم تسجل خسائر جراء الهجوم.