واشنطن: مفاوضات النووي الإيراني مستمرة واتفاق جديد بشروط رقابية مشددة

وقال والتز إن أي اتفاق جديد سيشمل رقابة مشددة، وإن رفع العقوبات عن سيكون تدريجياً ومشروطاً بالالتزام ببنود الاتفاق.بدوره، أعرب مدير عن أمله بعودة مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية خلال أسابيع لتقييم وضع المواد النووية.