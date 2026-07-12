القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة وإيران لا تسيطر عليه

وقالت القيادة في بيان، إن "قواتنا متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان الإيراني غير المبرر"، مؤكدة أن " لا تسيطر على ، وأن حركة الملاحة فيه مستمرة".وأضافت أن القوات الأمريكية تواصل انتشارها في المنطقة لضمان أمن الممرات البحرية واستمرار حركة السفن عبر مضيق هرمز وفق القوانين الدولية.