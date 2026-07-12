بعد قصف "عنيف".. أوكرانيا تدعو لعزل روسيا وتكثيف العقوبات

وقال سيبيها إن ألقت قنبلة جوية على وسط مدينة سومي، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 33 آخرين، بينهم سبعة أطفال.وأضاف أن "لم تعد تميز بين الأهداف العسكرية والأحياء السكنية"، معتبراً أن قصف المناطق المدنية يؤكد، بحسب وصفه، أن روسيا لا تنوي وقف الحرب.وطالب وزير الخارجية الأوكراني، بتزويد بلاده بمزيد من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، وفرض عقوبات أشد على روسيا، وزيادة عزلتها الدولية، مؤكداً أن "الرد يجب أن يكون بالأفعال لا بالأقوال".