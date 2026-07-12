بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي

وسرعان ما انتشرت هذه الفرضية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع اعتبار الظهور المحتمل لمجتبى إشارة إلى بدء مرحلة انتقال السلطة داخل النظام الإيراني.غير أن تقريرًا نشرته إنترناشونال، ونقلته صحيفة هيوم، نفى تلك التكهنات، مؤكدًا أنوبحسب التقرير، فإن محمد اضطر إلى تغطية وجهه بسبب إصابات وحروق بالغة تعرض لها خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي، وهي الهجمات التي أسفرت أيضًا عن استشهاد علي الخامنئي.وأشار التقرير إلى أن مجتبى الخامنئي لم يظهر علنًا منذ تلك الضربات، وسط تقارير استخباراتية تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة.واقتصر حضوره على رسالة نشرها عبر قناته في تطبيق "تلغرام"، توعد فيها بالرد على استشهاد والده.ويرى التقرير أن استمرار غياب مجتبى الخامنئي، إلى جانب الحديث عن إصابات داخل الدائرة المقربة من عائلة المرشد الراحل، يعكس حجم الغموض الذي يحيط بمرحلة انتقال السلطة في إيران، رغم حرص النظام على تقديم مراسم التشييع باعتبارها رسالة تؤكد تماسك مؤسسات الدولة واستمرارها.