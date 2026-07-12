72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء الاردنية

وأفادت الوزارة في بيان بأن "المصابين راجعوا ومستشفى الأمير هاشم العسكري، إضافة إلى أحد المستشفيات الخاصة، وهم يعانون من أعراض شملت التقيؤ والإسهال المتكرر والصداع وآلام البطن".وأوضحت أن "معظم الحالات وصفت بالطفيفة، حيث تلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتها، فيما أدخل عدد محدود إلى المستشفى للمراقبة واستكمال العلاج".وبينت الوزارة أن " الحكومي استقبل 38 حالة، في حين استقبل مستشفى الأمير هاشم العسكري 31 حالة، وراجعت 3 حالات ".من جهتها، أكدت للغذاء والدواء أنها "نفذت كشفا ميدانيا فوريا على المطعم المرتبط بالحالات، وقررت إغلاقه احترازيا، مع سحب عينات من الوجبات لإجراء الفحوصات المخبرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية".