صحيفة بريطانية: أوروبا قد تذعن لإيران وتدفع رسوما لعبور هرمز

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك الأوروبي يأتي كخطوة لضمان سلامة الملاحة في ظل التوترات الإقليمية.ووفقا لمعلومات الصحيفة، تعتقد العواصم الأوروبية أن دفع الرسوم يجب أن يكون طوعيا وأن تنظمه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.وتقترح أوروبا النظر في الوضع في كنموذج يُحتذى به؛ حيث إن عبور ذلك الشريان المائي لا يتطلب دفع رسوم، لكن الدول والشركات الخاصة تقدم مساهمات طوعية لصناديق خاصة تساعد الدول الساحلية على تعويض تكاليف دوريات الحراسة وتأمين السلامة البيئية فيه.ووفقا لصحيفة "الغارديان"، فقد وضعت هذا المقترح بالتعاون مع قانونيين بريطانيين.وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العمانية مستعدة لإرسال خبرائها القانونيين إلى لمناقشة الخطة بالتفصيل.