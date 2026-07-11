عُمان وإيران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز

وقالت ، " وإيران تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في لضمان سلامتها وحريتها".

وأضافت "عمان وإيران اتفقتا على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية للتوصل لتوافقات وفق القانون الدولي".

وكان ونظيره العُماني بحثا، اليوم السبت، في مسقط العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لاسيما ما يتعلق بمضيق هرمز، مع التأكيد على أهمية المرور الآمن للسفن عبر المضيق وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ويُعتبر مضيق هرمز أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم ويمثل الممر البحري الوحيد من إلى المحيط المفتوح، وتقع على الساحل الشمالي للمضيق، بينما تقع شبه جزيرة مسندم على الساحل الجنوبي، والتي تشترك في إدارتها الإمارات وسلطنة عُمان.



ويمر عبر المضيق نحو ثلث إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وحوالي 20% من النفط المتداول عالميا، مما يجعله موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية في التجارة الدولية.