روسيا تعلن تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

أعلنت في بيان لها اليوم السبت، عن تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.



وأشارت الوزارة إلى أن تدمير المسيرات المعادية ذات الأجنحة الثابتة، تم في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة من مساء هذا اليوم.



وقالت الوزارة في بيانها: "خلال يوم السبت في الفترة بين الساعة 8:00 و 20:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 41 مسيرة جوية معادية من طراز الطائرات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية ، وفوق مياه وبحر آزوف".