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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا
دوليات
2026-07-11 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
332 شوهد
قال
رئيس الجمعية الوطنية
(البرلمان) الفنزويلية
خورخي
رودريغيز
إن ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران الماضي ارتفع ليصل إلى 4333 قتيلا.
وأشار
رئيس البرلمان
إلى أنه تم إيواء 18437 شخصاً في مخيمات مؤقتة.
وأضاف
رودريغيز
في مؤتمر صحفي بثته قناة VTV
التلفزيونية
: "مع حلول 11 يوليو 2026، بلغ عدد القتلى بين الفنزويليين نتيجة الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في 24 يونيو 4333 شخصا، وأصيب 16740 شخصا نتيجة لذلك، وتم إنقاذ 6462 شخصا".
بالمقارنة مع التقرير الرسمي السابق، ارتفع عدد القتلى بمقدار 215 شخصا، بينما ظل عدد المصابين والذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض دون تغيير.
وبحسب البيانات المحدثة، تم تقديم المساعدة المساعدة إلى 86794 أسرة. كما تمت إقامة 94 مخيما مؤقتا في مختلف أنحاء البلاد، لإيواء 18437 شخصا. ولا يزال 17907 أشخاص آخرين بلا مأوى.
وأفادت السلطات بأن الزلازل ألحقت أضرارا بـ 856 مبنى، منها 190 مبنى انهارت بالكامل، وتم تسجيل 1202 هزة ارتدادية.
ويشارك في عمليات الإنقاذ وإزالة تبعات الكارثة 31837 من أفراد خدمات الطوارئ، وأكثر من 30 ألف متطوع، و2422 من رجال الإنقاذ الأجانب.
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