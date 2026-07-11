ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا

وأشار إلى أنه تم إيواء 18437 شخصاً في مخيمات مؤقتة.وأضاف في مؤتمر صحفي بثته قناة VTV : "مع حلول 11 يوليو 2026، بلغ عدد القتلى بين الفنزويليين نتيجة الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في 24 يونيو 4333 شخصا، وأصيب 16740 شخصا نتيجة لذلك، وتم إنقاذ 6462 شخصا".بالمقارنة مع التقرير الرسمي السابق، ارتفع عدد القتلى بمقدار 215 شخصا، بينما ظل عدد المصابين والذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض دون تغيير.وبحسب البيانات المحدثة، تم تقديم المساعدة المساعدة إلى 86794 أسرة. كما تمت إقامة 94 مخيما مؤقتا في مختلف أنحاء البلاد، لإيواء 18437 شخصا. ولا يزال 17907 أشخاص آخرين بلا مأوى.وأفادت السلطات بأن الزلازل ألحقت أضرارا بـ 856 مبنى، منها 190 مبنى انهارت بالكامل، وتم تسجيل 1202 هزة ارتدادية.ويشارك في عمليات الإنقاذ وإزالة تبعات الكارثة 31837 من أفراد خدمات الطوارئ، وأكثر من 30 ألف متطوع، و2422 من رجال الإنقاذ الأجانب.