لبنان يؤكد مشاركته في "محادثات روما" الأسبوع المقبل

يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد عسكري أميركي محادثات في لبحث آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة "تجريبية" في جنوب البلاد.وقال المصدر إن "لبنان سيشارك"، بعدما كان مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات قد أفاد في وقت سابق بأن لبنان يشترط على الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة.وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل.وأوضح المسؤول، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن اجتماعات المرتقبة ستكون مغلقة، و"ستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني".وتستعد العاصمة الإيطالية لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يومي 15 و16 يوليو الجاري، بوساطة أميركية، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي أُعلن التوصل إليه في أواخر يونيو الماضي.