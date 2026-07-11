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لبنان يؤكد مشاركته في "محادثات روما" الأسبوع المقبل
دوليات
2026-07-11 | 15:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
54 شوهد
أفاد مصدر رسمي لبناني وفق
وكالة فرانس برس
، السبت، بأن
لبنان
سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع
إسرائيل
في
روما
.
يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد عسكري أميركي محادثات في
لبنان
لبحث آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة "تجريبية" في جنوب البلاد.
وقال المصدر إن "لبنان سيشارك"، بعدما كان مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات قد أفاد في وقت سابق بأن لبنان يشترط على
إسرائيل
الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن
الولايات المتحدة
انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل.
وأوضح المسؤول، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن اجتماعات
روما
المرتقبة ستكون مغلقة، و"ستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني".
وتستعد العاصمة الإيطالية لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يومي 15 و16 يوليو الجاري، بوساطة أميركية، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي أُعلن التوصل إليه في أواخر يونيو الماضي.
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