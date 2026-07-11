مسؤولون أمريكيون يتوقعون "إعلانا إيرانيا" عن فتح مضيق هرمز

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تعلن فتح المضيق بالكامل، إلى جانب تعهدها بوقف استهداف السفن في هذه .وقال أحد المسؤولين وفق الصحيفة إن تجري حاليا مباحثات مع ، بوساطة قطرية، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام أوسع، مشيرا إلى أن ترى مؤشرات على استعداد طهران للمضي في هذا المسار.وكان موقع "أكسيوس"، قد نقل في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تطالب إيران بالإعلان، اليوم السبت، عن فتح والتعهد بوقف الهجمات على السفن التجارية.وتزامنت هذه التقارير مع وصول إلى سلطنة عُمان لإجراء محادثات تتعلق بملف مضيق هرمز.