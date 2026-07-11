محكمة أمريكية توقف قضية المتهمين باقتحام الكابيتول

وكانت قد ألغت في وقت سابق الأحكام الصادرة بحق إيثان نوردين، وجوزيف ، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، قبل أن تتقدم وزارة العدل الأمريكية بطلب إلى المحكمة لإصدار حكم نهائي بإنهاء القضية.وجاء في مذكرة المحكمة: "وبما أن الدستور والقاعدة 48(أ) من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية يتطلبان ذلك، فإن المحكمة تقبل طلب الحكومة وتنهي القضية نهائياً دون إمكانية إعادة توجيه التهم نفسها".وفي السادس من يناير 2021، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي مبنى ، في محاولة لتعطيل المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي .وفي أول يوم من ولايته الثانية في ، أصدر عفوا عن 1500 شخص أدينوا بتهم تتعلق باقتحام الكونغرس، لكن هذا لم يشمل أعضاء "برايد بويز". وقد أُسقطت جميع التهم الموجهة ضد زعيمهم إنريكي تاريو بناء على طلب من وزارة العدل في عام 2025.وكان تاريو قد حكم عليه سابقا بالسجن لمدة 22 عاماً في أشد عقوبة على صلة بهجوم الكابيتول، ووصف القاضي كيلي، الذي عينه ترامب، تاريو بأنه "القائد الرئيسي للمؤامرة"، رغم أنه لم يكن موجوداً في يوم الهجوم.كما أحالت الأمريكية، في بداية أبريل، قضية رفع العقوبات عن ، المستشار السابق للرئيس الأمريكي ترامب، إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر.