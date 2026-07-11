في واشنطن.. حسم الجدل بشأن ذهاب مفاوضين أمريكيين إلى عُمان

وأكدت المصادر أن ، في الوقت ذاته، ستواصل التنسيق والتواصل مع الجانبين العُماني والقطري.في وقت سابق، أفادت نفس الشبكة بأن الرئيس الأمريكي قد أصدر توجيهات لفريقه التفاوضي — بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، وصهره ، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية — بمواصلة المفاوضات مع .وكتبت الصحفية جاكوبس من شبكة على منصة التواصل الاجتماعي X: "لن يشارك نائب الرئيس في محادثات المنعقدة في عُمان، كما سيغيب عنها كل من روبيو، وكوشنر، وويتكوف، بالإضافة إلى غياب الوفد الفني للمفاوضين الأمريكيين. ورغم ذلك، ستواصل التنسيق عن بُعد مع المسؤولين العُمانيين والقطريين طوال فترة سير المفاوضات".وكان موقع "أكسيوس"، كشف في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تطالب إيران، اليوم السبت، بالإقرار علنا بأن ممر مائي مفتوح، والتعهد بوقف الهجمات على السفن التجارية.وفي ظل هذه التطورات، وصل إلى سلطنة عُمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز.