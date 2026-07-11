فرنسا ترفع مستوى التأهب لمواجهة موجة حر شديدة

رفعت الفرنسية مستوى التحذير من مخاطر الطقس إلى اللون الأحمر في أكثر من ثلث أقاليم البلاد، بسبب موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها خلال الفترة الحالية.

وأفادت توقعات الأرصاد بأنه اعتبارا من الأحد 12 تموز 2026، سيفعل مستوى التحذير البرتقالي في 46 إقليما، بينما سيشمل التحذير الأحمر 37 إقليما.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، مع احتمال بلوغها 40 درجة في بعض المناطق.

وتأتي هذه الموجة الحارة ضمن موجة حر واسعة تضرب وعددا من خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت هيئة الأرصاد الفرنسية قد سجلت في نهاية حزيران الماضي رقما قياسيا، بعد رفع أعلى مستوى للتحذير في 72 من أصل 96 إقليما، مع اقتراب درجات الحرارة من حاجز الأربعين درجة وتجاوزه في بعض المناطق.