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البنتاغون ينشر دفعة جديدة من الوثائق السرية حول الأجسام الطائرة المجهولة
دوليات
2026-07-11 | 12:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، نشر
مجموعة جديدة
من الملفات التي كانت مصنفة سابقاً حول ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، وذلك ضمن برنامج خاص للكشف عن البيانات بعد رفع السرية عنها بقرار من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الدفعة تعد الرابعة ضمن برنامج PURSUE الخاص بإتاحة المعلومات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من الوثائق جرى نشرها في 8 مايو/أيار 2026.
وتضمنت الملفات الجديدة 40 مادة مختلفة، بينها 19 مقطع فيديو، و4 تسجيلات صوتية، و3 صور، إضافة إلى 14 وثيقة، وشارك في إعداد هذه المواد عدد من المؤسسات الأمريكية، من بينها
وزارة الدفاع
ووزارة الطاقة ووكالة
الفضاء
الأمريكية "
ناسا
" ووكالة الاستخبارات المركزية "CIA" ومكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".
ومن أبرز الوثائق المنشورة تقرير صادر عن وزارة
الطاقة الأمريكية
بشأن حادثة وقعت في سبتمبر/أيلول 2015، عندما لاحظ موظفان جسماً مجهولاً يخترق المجال الجوي لمنشأة "بانتيكس" المرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية، وقاما بمحاولة تتبعه.
كما شملت الملفات شهادات وتقارير عن مشاهدات لأجسام مجهولة فوق مناطق مختلفة، بينها
المحيط الأطلسي
وغرب
المحيط الهادئ
ومنطقة الشرق الأوسط.
وكانت السلطات الأمريكية قد بدأت منذ مايو الماضي نشر ملفات متعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، بعد تعهد
ترامب
بالكشف عن مزيد من المعلومات، حيث تضمنت الدفعات السابقة صوراً ومقاطع فيديو وشهادات لشهود.
وأكد البنتاغون أنه سيواصل نشر وثائق إضافية حول هذه الظاهرة بشكل دوري خلال الأسابيع المقبلة.
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غرب المحيط الهادئ
الطاقة الأمريكية
مكتب التحقيقات
المحيط الأطلسي
المحيط الهادئ
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