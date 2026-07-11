إيران تنسف مزاعم "اكسيوس": إدارة مضيق هرمز ستكون بقرار مشترك مع عُمان

وقال المصدر، بحسب " "، إن أي قرار يتعلق بإدارة سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين، وعُمان، مشيراً إلى أن الترتيبات المستقبلية الخاصة بالمضيق تخضع للحوار بين الجانبين.وأضاف أن القرارات المتعلقة بمستقبل مضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، موضحاً أن هذا البند يحمّل إيران مسؤولية تحديد الترتيبات المستقبلية للمضيق بالتنسيق والحوار مع سلطنة عُمان.ويأتي ذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن ترتيبات محتملة تخص إدارة مضيق هرمز، وسط تأكيدات إيرانية بأن أي إجراءات تخص المضيق يجب أن تتم عبر الدول المطلة عليه.