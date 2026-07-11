هجمات روسية وأوكرانية تستهدف ممرات بحرية لصادرات الحبوب وتربك حركة الشحن

وأعلنت السلطات الروسية أن مسيرات أوكرانية استهدفت أربع سفن في خليج تاغانروغ ببحر آزوف، من بينها ناقلة محملة بالميثانول، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تسرب أو خطر بيئي، فيما أسفر الهجوم عن مقتل أحد البحارة.وقالت السلطات في منطقة روستوف إن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق تاغانروغ وآزوف، فيما تم تعليق الملاحة مؤقتاً عبر قناة دون-آزوف، وهي ممر مائي يربط نهر دون ببحر آزوف، إضافة إلى إغلاق مضيق كيرتش الرابط بين والبحر الأسود.وفي المقابل، أعلنت تنفيذ ضربات استهدفت مواقع في منطقة أوديسا، شملت موانئ أوديسا وتشورنومورسك على ، إلى جانب ميناء على نهر ، مؤكدة أن الأهداف مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية.وتعد موانئ أوديسا وتشورنومورسك من أبرز المنافذ الرئيسية لصادرات الحبوب الأوكرانية، فيما أصبح ميناء إسماعيل مساراً مهماً للتصدير بعد تضرر طرق الشحن التقليدية عقب اندلاع الحرب.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوماً ليلياً على وعدة مناطق باستخدام عشرات المسيرات والصواريخ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.كما أعلنت الروسية إسقاط 178 مسيرة خلال الليل، بينها طائرات مسيرة رُصدت فوق منطقتي البحر الأسود وبحر آزوف.