مسؤول أمريكي: سنواصل المحادثات عن بعد مع الوسطاء في عمان وقطر

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي قوله: "سنواصل إجراء محادثات عن بعد مع الوسطاء في وقطر".وأضاف أن "نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لن يتوجه إلى سلطنة "، مبينًا أن "وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث الخاص من أجل السلام لن يشاركوا في المحادثات هناك".