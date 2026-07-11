ميتا توقف ميزة ذكاء اصطناعي على إنستغرام بسبب مخاوف الخصوصية

وكانت الميزة، التي تحمل اسم "Muse Image"، قد أطلقت هذا الأسبوع ضمن مساعد ، وتتيح إنشاء صور جديدة بالاعتماد على الصور والمنشورات العامة على إنستغرام مع إمكانية تعديلها.وقالت ميتا في بيان إنها أطلقت الأداة بهدف توفير تجربة إبداعية ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في استخدام محتواهم، لكنها أوضحت أن الملاحظات التي تلقتها أظهرت أن الميزة "لم تحقق الهدف المطلوب"، لذلك قررت إيقافها.وجاءت الانتقادات بعد تفعيل الميزة تلقائيًا لبعض المستخدمين دون الحصول على موافقة مسبقة، ما أثار مخاوف بشأن استخدام الصور العامة في تطبيقات .كما دعت نقابة ممثلي الشاشة الأميركية (SAG-AFTRA) المستخدمين إلى إلغاء الاشتراك في الميزة، معتبرة أن استخدام صور الأشخاص لإنشاء محتوى رقمي دون موافقة صريحة يمثل خطرًا على الخصوصية والحقوق الشخصية.ويأتي قرار ميتا في ظل تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى لمنح المستخدمين سيطرة أكبر ووضوحًا بشأن كيفية استخدام بياناتهم ومحتوياتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي.