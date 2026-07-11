اتهامات بتزوير ملكية أراضٍ تهدد مشروع كوشنر السياحي في ألبانيا

وقال محامي رجل الأعمال شيهو إن موكله ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الادعاءات الألبانية بشأن تورطه في غسل أموال أو تزوير وثائق ملكية "غير صحيحة".وتشير ملفات القضية إلى أن شيهو وشركاء له متهمون بتهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى موانئ أوروبية، وغسل عائدات تلك الأنشطة عبر استثمارات عقارية، من بينها استخدام وثائق ملكية أراضٍ مزورة، بحسب الادعاء الألباني.وكان شيهو قد باع في نيسان الماضي أرضًا ساحلية في ألبانيا مخصصة لإقامة المنتجع إلى شركة "ألبانيا لاند ديفيلوبمنت" التابعة لشركة "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت" المطورة للمشروع، والمدعومة من كوشنر ومستثمرين آخرين.وأكدت ملفات القضية عدم وجود أي اتهامات بحق كوشنر أو الشركات المرتبطة بالمشروع أو المستثمرين الآخرين، كما لم تجد "رويترز" ما يشير إلى علمهم بأي شبهات تتعلق بشيهو عند إتمام صفقة شراء الأرض.من جانبها، أكدت شركة "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت" أن عملية شراء الأراضي تمت بصورة قانونية، وأن كوشنر مستثمر في المشروع، دون الكشف عن تفاصيل دوره أو حجم استثماره.