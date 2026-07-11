السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية - الإيرانية

وذكرت وكالة الانباء (واس)، ان "وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب وزير خارجية محمد دار".واضافت انه "جرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".