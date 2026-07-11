إيران وعُمان تؤكدان أهمية الدبلوماسية لمنع التصعيد وتعزيز أمن المنطقة

وذكرت في بيان، أن "وزير الخارجية العُماني أكد لعراقجي موقف سلطنة عُمان المبدئي بشأن الاستناد إلى الدبلوماسية لمنع أي تصعيد في المنطقة".وأضافت الوزارة أن "البوسعيدي أعرب لعراقتشي عن أمله في أن يشهد الوضع الأمني الإقليمي تحسناً عبر التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم".وأوضحت أن "عراقجي والبوسعيدي بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما موضوع ، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المرور الآمن للسفن عبر المضيق وفقاً للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم".