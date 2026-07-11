بعد احتجاجات دامية.. توترات في شطر كشمير الباكستاني

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في اعتصام عيدگاه، قال عمر نذير كشميري، العضو البارز في اللجنة، إن التحالف سينظم مسيرة طويلة إلى آباد في 15 تموز إذا لم تُنفَّذ مطالبه بحلول 14 تموز.وأضاف أن المسيرة الطويلة، التي توقفت في راولاكوت في 10 حزيران، ستُستأنف وفقًا للإجراءات التشغيلية القياسية المعلنة مسبقًا.وحثّ كشميري سكان على البدء بالاستعدادات لمسيرة شعبية في 15 تموز. كما ناشد وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والأحزاب السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مراقبة المسيرة.وفي إشارة إلى حملة الاحتجاجات الجارية، قال إن الاعتصامات مستمرة في ستة مواقع على مشارف راولاكوت منذ 10 حزيران، وقد أكملت شهرًا كاملًا.وشكر عددًا من قادة المعارضة على جهودهم في التوسط للسلام، لكنه أشار إلى أن هذه المبادرة جاءت متأخرة جدًا.كما أعلن عن ترتيب تنظيمي مؤقت، قائلاً إنه نظراً لاعتقال شوكت نواز مير وعدد من الأعضاء الأساسيين الآخرين من مظفر آباد، سيتولى كل من صاحب زاده خالد وقاص، وراجا ، وسيد شجاعت ، ومالك عادل، وراجا افتخار، والمحامي مهام الأعضاء الأساسيين المؤقتين في قسم مظفر آباد.في غضون ذلك، أفاد مسؤولون بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في منطقة بونش خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي كانت تحاول إزالة حاجز طريق أمام قافلة مواد غذائية.وصرح ، مفوض بونش، لصحيفة "دون" بأن قافلة من المركبات المحملة بالمواد الغذائية، برفقة قوات الأمن، كانت متجهة إلى راولاكوت عبر باغ في الساعات الأولى من صباح الخميس عندما واجهت حاجزاً بالقرب من قرية كوتيهري، حيث كان نشطاء من منظمة "JAAC" المحظورة يعتصمون منذ فترة.وتقع كوتيهري على بُعد حوالي أربعة كيلومترات من ضواحي مدينة راولاكوت، باتجاه باغ، بينما يقع مخيم الاحتجاج الرئيسي في ساحة عيدجاه على بُعد مماثل تقريبًا في الاتجاه المعاكس.وقال خان إنه تم إرسال قافلة أخرى من قوات الأمن من راولاكوت لتوفير حماية إضافية لقافلة المساعدات الغذائية القادمة من باغ، ووفقًا له، عندما وصلت القافلة القادمة من راولاكوت إلى كوتيهري، تعرضت لإطلاق نار من غابة مجاورة، ما دفع قوات الأمن للرد. وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة متظاهر أو اثنين.وأضاف أنه بعد أن تقدمت القافلة ووصلت إلى شجاع آباد، حيث التقت بقافلة المساعدات الغذائية القادمة من الاتجاه المعاكس، تعرضت مجددًا لإطلاق نار من المتظاهرين، وقال: "بالطبع، ردت القوات أيضًا، ما أسفر عن إصابة شخصين أو ثلاثة".