الحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر

قرر الإيراني، الأحد، إغلاق حتى إشعار آخر.

وقال ، في بيان، إن "التدخل الأجنبي في تحديد مسارات السفن داخل سيؤدي إلى إجراءات حاسمة"، مشيرا إلى أن عدة سفن تجاهلت التحذيرات وحاولت الإبحار في مسار غير مصرح به، رغم مطالبته لها بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد.

وأضاف أن "إحدى السفن، عرّضت الأمن البحري للخطر بعد تعطيل أنظمتها، تعرضت لإطلاق نار تحذيري، ما أدى إلى إيقافها، مؤكدا أنه "نظرًا للوضع الأمني غير المستقر الناجم عن التدخل الأجنبي غير القانوني، تقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبره".

وتوعد الحرس الثوري بـ"الرد بقوة في حال شن أي هجوم جديد على "، مشيرا الى أنه سيستهدف "قواعد العدو الجديدة في المنطقة"، كما حمّل الدول التي سمحت بدخول "العدو الأمريكي الصهيوني إلى أراضيها مسؤولية تبعات ذلك"، وفق البيان.

ويُعتبر مضيق هرمز أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم ويمثل الممر البحري الوحيد من إلى المحيط المفتوح، وتقع إيران على الساحل الشمالي للمضيق، بينما تقع شبه جزيرة مسندم على الساحل الجنوبي، والتي تشترك في إدارتها الإمارات وسلطنة عُمان.

ويمر عبر المضيق نحو ثلث إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وحوالي 20% من النفط المتداول عالميا، مما يجعله موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية في التجارة الدولية.