قطر تعلن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وقال في بيان تابعته ، "بسم الله الرحيميا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله .بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / ، الذي وافته في صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 تموز 2026، عن عمر ناهز 74 عاما.تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال خالدة، وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".