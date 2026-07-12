الجيش الأمريكي يعلن شن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران

وجاء في بيان "سنتكوم"، أن الهجوم يجري ردا على هجوم إيراني استهدف سفينة الحاويات "إم/في جي إف إس غالاكسي" ترفع علم قبرص، ما أسفر عن فقدان أحد أفراد الطاقم المدني، وتسبب في أضرار كبيرة بغرفة المحركات وحريق على متن السفينة، وجعلها غير قادرة على مواصلة رحلتها.وأكدت القيادة أن "أُعطيت لإظهار التزامها بمذكرة التفاهم بعد محاسبتها على الهجمات السابقة على السفن التجارية، لكنها "فشلت مرة أخرى".وأوضحت القيادة أن الضربات الجوية، التي بدأت في الساعة 7:15 مساءً بتوقيت ، نُفذت بتوجيهمن للقوات المسلحة، وتهدف إلى "مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".وتأتي الهجمات بعد أن أعلن الإيراني ليل السبت - الأحد، إغلاق إلى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة.يأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من محادثات أمريكية إيرانية في سلطنة عُمان، حيث كان من المقرر أن يحدد الإيرانيون موقفهم بشأن فتح مضيق هرمز.