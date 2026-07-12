الداعم الأبرز لغزو العراق: وفاة السيناتور الأميركي "ليندسي غراهام"

وُلد غراهام في يوليو/تموز 1955 بولاية كارولاينا الجنوبية، وشكّلت مهنته في القانون نقطة انطلاق لمسيرة مهنية طويلة، حيث خدم في الأميركية كمدعٍ عام ومستشار قانوني. وشارك غراهام في عدة جبهات عسكرية، أبرزها حرب الثانية عام 1991، قبل أن يتقاعد برتبة عقيد في الاحتياط عام 2015.يُصنف غراهام كأحد أبرز "صقور" الحزب الجمهوري، حيث بدأ مسيرته في الكونغرس كعضو في عام 1995، ثم انتقل إلى ممثلاً عن ولايته في عام 2003. وخلال سنواته في المجلس، برز كشخصية مؤثرة تولت رئاسة بمجلس الشيوخ بين عامي 2019 و2021، ليصبح أحد صناع القرار الرئيسيين في .عُرف الراحل بمواقفه الصارمة والمتشددة في قضايا الشرق الأوسط، إذ كان من أبرز الداعمين والمدافعين عن قرار غزو عام 2003. كما تبنى غراهام على الدوام نهجاً هجومياً في السياسة الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بملف وبرنامجها النووي، حيث دعا مراراً إلى ممارسة "ضغوط قصوى" ضد .وعلى الصعيد الداخلي، عُرف غراهام بكونه حليفاً وثيقاً ومقرباً جداً من الرئيس الأميركي ، وكان صوتاً مؤثراً في توجيه دفة السياسات الجمهورية داخل أروقة السلطة.