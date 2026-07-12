قطر تعلن الحداد 4 أيام وتحدد موعد ومكان تشييع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وذكر في بيان رسمي، أن مراسم الصلاة على جثمان الفقيد ستُقام اليوم الأحد بعد صلاة في جامع الإمام ، على أن يُوارى الثرى في مقبرة "لوسيل" عقب انتهاء الصلاة.وأعلن عن إعلان الحداد العام في كافة أنحاء لمدة 4 أيام، اعتباراً من اليوم الأحد.كما أوضح البيان أن سمو أمير البلاد، الشيخ ، سيستقبل المعزين من قادة الدول، وأفراد الأسرة الحاكمة، والأعيان، والمواطنين، في "قصر لوسيل"، وذلك على مدى ثلاثة أيام (الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء).