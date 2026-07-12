أبرز معارضي الانسحاب من العراق.. ترامب "حزين" برحيل السيناتور غراهام

وفي تدوينة له على منصة "تروث"، عبّر ترامب عن صدمته وحزنه العميق لفقدان غراهام، مؤكداً أنه كان شخصية استثنائية وعضواً فاعلاً لا يكل في ، مشيراً إلى أن تفاصيل ومراسم العزاء سيُعلن عنها في وقت لاحق.ويعد غراهام من الشخصيات التي تركت بصمة واضحة في السياسة الخارجية الأميركية تجاه والمنطقة. حيث عُرف بمواقفه الصارمة المناهضة للنفوذ الإيراني في العراق وسوريا، وكان من أشد الرافضين لأي توجهات نحو انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية، معتبراً الوجود الأميركي ضرورة استراتيجية.وعلى الصعيد الداخلي العراقي، كان غراهام يُنظر إليه كأحد أبرز الداعمين والمدافعين عن قضايا الكرد في المنطقة، وتحديداً إقليم ، حيث تجسد ذلك في زياراته المتكررة، ومن أبرزها زيارته إلى في تموز 2022 ولقاؤه بقيادات الإقليم لتعزيز العلاقات الثنائية.ويأتي رحيل غراهام في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية متسارعة، مما يجعل من وفاته خسارة لتيار " " داخل الحزب الجمهوري الذي كان يتبنى نهجاً متشدداً تجاه ملفات الشرق الأوسط.