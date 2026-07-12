موجة تصعيد إقليمي.. دول خليجية تتصدى لهجمات إيرانية وقطر تسجل إصابات

– دوليات



أعلنت قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان التصدي لسلسلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية صباح اليوم الأحد، في موجة تصعيد جديدة تزامنت مع ضربات أمريكية لمواقع إيرانية عقب استهداف لسفن في .



أكدت القطرية أن "الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية".



وأعلنت الوزارة تسجيل 3 إصابات -من بينها إصابة طفل- نتيجة سقوط شظايا إثر عمليات الاعتراض الجوية، مؤكدة تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضحت الوزارة أن "تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة"، مشددة على "ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة".



كما جددت الوزارة التأكيد على مواصلة الجهات الأمنية العمل بما يساهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.



الإمارات

أعلنت الإماراتية في بيان أن التهديدات الصاروخية التي رُصدت صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة، منوهة بأن "منظومات الرصد والمتابعة الوطنية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن أعلى مستويات الجاهزية". قطرأكدت القطرية أن "الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية".وأعلنت الوزارة تسجيل 3 إصابات -من بينها إصابة طفل- نتيجة سقوط شظايا إثر عمليات الاعتراض الجوية، مؤكدة تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة.وأوضحت الوزارة أن "تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة"، مشددة على "ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة".كما جددت الوزارة التأكيد على مواصلة الجهات الأمنية العمل بما يساهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.الإماراتأعلنت الإماراتية في بيان أن التهديدات الصاروخية التي رُصدت صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة، منوهة بأن "منظومات الرصد والمتابعة الوطنية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن أعلى مستويات الجاهزية".

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت في وقت سابق تعامل الدفاعات الجوية مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من "، مؤكدة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة".





أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار، في منشور على منصة إكس، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.



نقلت العمانية عن مصدر أمني تأكيده تعرّض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة.



وأضافت "سلطنة عمان تدين وتستنكر هذا الاستهداف وتؤكد اتخاذها كافّة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها".





أعلن الجيش أن القوات المسلحة تصدت "لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي"، وقال إنه إذا سُمعت أصوات انفجارات فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



كما أدانت "الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر"، مشيرة إلى أن الهجوم "يمثل انتهاكا جسيما لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".





أعلنت سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل المملكة دون وقوع إصابات.



ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن "القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها".



