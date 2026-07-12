التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً

وأكد التلفزيون، أنه يتوجب على جميع السفن الراغبة في العبور "التنسيق المباشر مع بحرية " للحصول على تصاريح العبور، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.وتضع التطورات الأخيرة مستقبل مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وقطرية أمام اختبار جديد، إذ تنص على إعادة فتح المضيق وضمان المرور الآمن للسفن، في وقت يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بخرق التزاماتهما.