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نائب إيراني: "البيت الأبيض" ليس آمناً.. وترامب ونتنياهو عليهما ترقب الثأر
دوليات
2026-07-12 | 07:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
152 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد عضو لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان الإيراني
،
علاء الدين
بروجردي، أن "الثأر لدماء القائد الراحل
علي خامنئي
والشهداء واجب حتمي"، مشدداً على أن هذا الانتقام لن يقتصر على حدود جغرافية معينة.
وذكر بروجردي في حديث لوكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن "على
ترامب
ونتنياهو وعملائهما التنفيذيين أن ينتظروا في أي لحظة عملية الثأر على يد أحرار العالم"، مشيراً إلى أنه "لن يكون أي مكان في العالم، ولا حتى
البيت الأبيض
، آمناً لهذه الأنظمة التي وصفها بالمجرمة والمنتهكة للمعاهدات".
واعتبر المسؤول الإيراني أن الثأر من المعتدين قد تجاوز مرحلة "رد الفعل المحدود" ليتحول إلى "حركة عالمية" شاملة تتبناها أطراف في مختلف أنحاء العالم.
تأتي تصريحات بروجردي تزامناً مع ما أعلنه السيد مجتبى الخامنئي، في بيان صدر أمس السبت بمناسبة تشييع والده، حيث توعد بالثأر من قتلة والده، مؤكداً أن "أحراراً من أنحاء العالم سيؤدون قريباً جزءاً من مهمة الانتقام من قتلة
خامنئي
وبقية الشهداء".
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