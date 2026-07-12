تحذير من عالم زلازل تركي: الأسبوع المقبل "مفصلي" ومصيري لإسطنبول!

وأوضح بكتاش، في تصريحات نقلتها صحيفة "Ekonomim"، أن الحوض الأوسط لبحر مرمرة سجل سلسلة من الهزات الأرضية التي تقل قوتها عن 3.5 درجة، وعلى أعماق تراوحت بين 6 و9 كيلومترات. وأشار إلى أن هذه الأحداث "تشير عادة إلى إعادة توزيع الضغط في أجزاء معينة من الصدع نتيجة لتحركات طفيفة".وبيّن العالم التركي أن "هذا النشاط في حد ذاته ليس نذيراً بحدوث قوي، لكن الأيام الثلاثة إلى السبعة القادمة ستكون من أهم المؤشرات العلمية" للوقوف على طبيعة العمليات الجارية.المؤشر الرئيسي: احتمال وقوع زلزال بقوة تزيد عن 4 درجات خلال الأيام القادمة، وهو ما سيتيح للمختصين فهماً أدق لحالة الصدع الراهنة.ودعا بكتاش إلى عدم حصر التوقعات في سيناريو زلزال مدمر واحد بقوة تزيد عن 7 درجات، مشيراً إلى أن الوضع الزلزالي في قد يتطور وفق سيناريوهات متعددة، مؤكداً أن مسألة ما إذا كان الصدع "مغلقاً" أم "يتحرك ببطء" لا تزال تتطلب مزيداً من البحث والدراسة.يُذكر أن بحر مرمرة يقع على صدع شمال ، وهو أحد أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً في العالم. وقد كثف العلماء الأتراك مراقبتهم للمنطقة منذ ربيع عام 2025، عقب وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل إسطنبول، حيث تُصنف المنطقة كأحد أكثر المواقع احتمالية لحدوث هزات قوية في المستقبل.