حزب الله يعلن استهداف مستعمرة ساعر وتحركا لجنود العدو الإسرائيلي

نيوز – دولي

أعلنت حزب اللبناني، عن استهداف مستعمرة ساعر وتحركا لجنود الإسرائيلي.

وذكر بيان صادر عن المقاومة الإسلامية للحزب تابعته نيوز، ان "مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا تحركًا لجنود الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية"، مبينا ان "ذلك جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه".

وأضاف في بيان انه "رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستعمرة ساعر بصلية صاروخية".