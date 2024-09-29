ما بعد نصر الله.. لبنان "متخوف" من فتنة شعبية ويشدد على الوحدة الوطنية

هذه المخاوف قادت الى ان يصدر اللبناني بيانًا بهذا الشأن مخاطبًا المواطنين، حيث قال اللبناني في بيان "تهيب بالمواطنين الحفاظ على وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".وأكدت أنها "مستمرة في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".وفي ذات السياق، دعا اللبناني الأسبق، سعد الحريري، الذي يعد أحد ابرز خصوم حزب الله، دعا اللبنانيين إلى "التعالي عن الخلافات" معتبرا أن "اغتيال أدخل والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان وتفصيلا من قِبلنا، نحن الذين دفعنا غاليا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلا للسياسة".وأضاف "اختلفنا كثيرا مع الراحل وحزبه والتقينا قليلا لكن كان خيمة الجميع"، داعيا "في هذه المرحلة إلى التضامن والوحدة حتى يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب والطوائف والمصالح".وقال: "المطلوب الآن من الجميع التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا الى شاطئ الأمان".