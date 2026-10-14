تأجيل بطولة تنس عالمية في الرياض

وقال موسم في بيان: "يأتي هذا القرار انطلاقا من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير، وبعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة البطولة، وما قد يترتب عليها من تأثير في جودة التجربة المقدمة للجمهور".وكان من المقرر أن يشارك ألكاراز ونوفاك جوكوفيتش وألكسندر زفيريف وتيلور فريتز في البطولة ⁠خلال الفترة من 21 إلى 24 تشرين الاول، بينما انسحب حامل اللقب بسبب الإصابة.والبطولة حدث استعراضي يستقطب أبرز لاعبي العالم بفضل الجوائز المالية القياسية التي يقدمها.