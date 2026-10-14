الحوثيون يعلنون استهداف منشآت ومطار في السعودية

وقالت القوات في بيان إن "العملية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية، ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في ، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة".

وزعمت أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة، وتسببت في دمار واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة، دون تقديم أدلة مستقلة تؤكد حجم الأضرار.



وأوضحت أن العملية تأتي ردا على ما وصفته بـ"العدوان السعودي" على العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، وادعت أن نفذت خلال فترة التصعيد 2281 غارة جوية وهجوما صاروخيا، تسببت، بحسب البيان، في وقوع عشرات الجرائم.