غداً.. محكمة أمريكية توجه اتهامات جديدة لمادورو وزوجته

ونقلت الوكالة عن وثيقة قضائية حصلت عليها أن جلسة توجيه الاتهامات إلى وزوجته، في إطار القضية رقم "S5 11 Cr. 205"، ستعقد في 15 أكتوبر 2026، الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت .وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت إلى مادورو وفلوريس، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، اتهامات جديدة بالتآمر بهدف تعذيب محتجزين، بينهم مواطنون أمريكيون.يذكر أن القوات الأمريكية نفذت في الثالث من يناير 2026 عملية عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا، وأعلنت السلطات الأمريكية اعتقال الرئيس وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، بدعوى صلتهما المزعومة بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وقد مثل الاثنان أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، نافيين صحة التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا، كما اتهم مادورو، بالإطاحة به للسيطرة على الثروات النفطية الفنزويلية.